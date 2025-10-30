Napoli, Lukaku pronto al rientro: il belga torna a Castel Volturno dopo 77 giorni
Dopo 77 giorni di stop, Romelu Lukaku è pronto a tornare a Napoli. Come scrive la Gazzetta dello Sport, il centravanti belga sta per rimettere piede a Castel Volturno per iniziare la seconda fase del suo recupero. L’attaccante, fermo dal 14 agosto per una lesione di alto grado al bicipite femorale sinistro rimediata nell’amichevole con l’Olympiacos, ripartirà con un programma di lavoro condiviso tra il suo staff personale e i medici del club.
Nei prossimi giorni, spiega la Gazzetta dello Sport, Lukaku si dedicherà alla palestra, per poi tornare gradualmente in campo nel giro di qualche settimana. La previsione iniziale di cento giorni di stop potrebbe allungarsi di due settimane, con un possibile ritorno fissato per il 14 dicembre, data dell’ultima gara prima della Supercoppa Italiana in Arabia Saudita. In caso di ritardo, il rientro slitterebbe a fine mese.
Il Napoli valuta anche l’inserimento del belga nella lista UEFA al posto di De Bruyne, appena operato. Il club azzurro, infatti, dovrà rinunciare anche al fuoriclasse belga, che ieri è stato sottoposto a intervento chirurgico ad Anversa dal professor Geert Declercq, assistito dal dottor Raffaele Canonico, responsabile dello staff medico partenopeo.
Come riferisce la Gazzetta dello Sport, l’operazione di De Bruyne — anch’egli vittima di una lesione di alto grado al bicipite femorale destro — è perfettamente riuscita. Il centrocampista resterà in Belgio per completare la prima fase del percorso riabilitativo, sotto la supervisione dei medici che lo seguono da anni.
Per entrambi i belgi, Lukaku e De Bruyne, la strada verso il pieno recupero è ancora lunga, ma l’obiettivo è chiaro: tornare in campo con il Napoli e farsi trovare pronti anche per il Mondiale 2026.