Fc Internazionale in lacrime: purtroppo l’incidente stradale è stato fatale | Si ricongiunge nella casa del Signore
Una brutta vicenda, che ancora ha bisogno di chiarimenti. In questo momento rimane solo lo sconcerto e la paura.
Martedì mattina, a Fenegrò, piccolo comune in provincia di Como, si è consumata una tragedia che ha sconvolto la comunità locale. Un uomo di 81 anni, Paolo Saibene, ex meccanico, è morto dopo essere stato investito da un’auto mentre percorreva via Bergamo a bordo della sua carrozzina elettrica. Alla guida del veicolo c’era Josep Martinez, secondo portiere dell’Inter, rimasto illeso ma profondamente scosso dall’accaduto.
Secondo le prime ricostruzioni, l’anziano avrebbe accusato un malore, perdendo il controllo della carrozzina e invadendo la corsia opposta, proprio mentre sopraggiungeva l’auto del calciatore. L’impatto è stato inevitabile e violentissimo. Nonostante i tentativi di rianimazione, per l’81enne non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo.
Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi: un’ambulanza della Croce Rossa di Saronno, l’elisoccorso di Como e i carabinieri di Cantù, che hanno effettuato i rilievi per chiarire la dinamica. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di emergenza. Martinez, in evidente stato di choc, è stato accompagnato per accertamenti.
Il dramma è avvenuto poche ore prima della conferenza stampa di Christian Chivu alla Pinetina, in vista del match contro la Fiorentina. L’Inter, profondamente colpita dall’accaduto, ha deciso di annullare l’incontro con i media in segno di rispetto.
Una tragedia improvvisa e inspiegabile
L’incidente è avvenuto lungo un tratto rettilineo della provinciale 32, che collega Fenegrò a Limido Comasco. Secondo alcune testimonianze, Saibene avrebbe improvvisamente sbandato verso il centro della carreggiata, forse a causa di un malore, finendo nella traiettoria dell’auto di Martinez, che non ha potuto evitare l’impatto.
I carabinieri stanno ora ricostruendo ogni dettaglio per accertare se la causa sia stata un’imprudenza o un problema di salute improvviso. La comunità di Fenegrò si è stretta attorno alla famiglia della vittima, sconvolta da una perdita tanto improvvisa quanto tragica.
Dolore e solidarietà
Martinez, 27 anni, si stava recando come di consueto al centro sportivo dell’Inter, la Pinetina, quando si è trovato coinvolto nell’incidente. Il club nerazzurro ha espresso vicinanza alla famiglia Saibene e sostegno al proprio tesserato, ancora profondamente turbato.
La tragedia di Fenegrò lascia un segno doloroso non solo nel calcio, ma anche nella quotidianità di un piccolo paese che ora piange uno dei suoi cittadini più conosciuti.