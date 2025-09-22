Napoli, il quinto Fab è Gilmour: Conte cambia regia contro il Pisa

Il centrocampo Premier

Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il Napoli di Conte non rinuncia al concetto tattico dei «Fab Four» a centrocampo. Questa volta, però, la novità sarà l’inserimento di Billy Gilmour dal primo minuto al posto di Lobotka. Lo scozzese, reduce da un avvio di stagione senza titolarità ma sempre molto considerato nelle gerarchie tecniche, guiderà la regia insieme a De Bruyne, Anguissa e McTominay. Un centrocampo che profuma di Premier League: KDB ex City, McTominay dallo United, Gilmour dal Brighton e Frank con un passato al Fulham.

Le scelte di formazione

Secondo l’analisi di Mandarini sul Corriere dello Sport, il Napoli dovrebbe presentare anche un’altra novità: il ritorno di Meret tra i pali dopo le due presenze consecutive di Milinkovic-Savic. Per il resto, turnover ridotto al minimo. In difesa, Di Lorenzo guiderà la linea a quattro con la solita determinazione dopo la sfortunata espulsione di Manchester. Al centro si va verso la conferma della coppia Beukema-Buongiorno, mentre a sinistra resta aperto il ballottaggio Spinazzola-Olivera, con il primo leggermente favorito.

Le variabili di Conte

Fabio Mandarini sottolinea sul Corriere dello Sport che Elmas rappresenta la principale alternativa a centrocampo: il macedone, in grado di adattarsi a più ruoli, può sostituire sia Anguissa sia McTominay. In avanti toccherà ancora a Hojlund, titolare per la terza gara di fila dopo Firenze e Manchester. Politano sarà confermato a destra, mentre dalla panchina scalpita Lucca, ex Pisa, insieme a due frecce pronte a cambiare la partita: David Neres e Noa Lang.

Le ali dalla panchina

Come ricorda ancora Mandarini sul Corriere dello Sport, Neres e Lang rappresentano due soluzioni preziose per Conte: rapidità, esplosività e capacità di incidere con gol e assist. Il brasiliano, reduce da un infortunio, ha messo insieme appena 53 minuti stagionali, mentre l’olandese ex Psv è fermo a 17 minuti complessivi. Entrambi non hanno ancora avuto la possibilità di partire titolari, ma il tecnico li considera armi importanti da inserire a gara in corso. Le ali del Napoli sono pronte: servirà solo il momento giusto per scatenarle.