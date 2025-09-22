22 Settembre 2025

Corriere dello Sport: “La notte del sorpasso”

redazione 22 Settembre 2025
conte-lapresse-napolipiu.com

«La notte del sorpasso, del primo strappo e del primato in beata solitudine»: così Fabio Mandarini descrive sulle pagine del Corriere dello Sport il clima che si respira al Maradona, pronto a ospitare l’atteso confronto tra Napoli e Pisa. Una serata che arriva dopo la sconfitta in Champions contro il City e il pareggio della Juventus a Verona, ma che potrebbe regalare agli azzurri la vetta solitaria della classifica.

La chance

Come sottolinea ancora Mandarini nel Corriere dello Sport, il Napoli di Conte ha davanti l’occasione di firmare la quarta vittoria consecutiva e staccare la Juventus di due lunghezze, portandosi a +3 su Roma e Milan. L’avversario è la neopromossa di Gilardino, ultima in classifica con un solo punto conquistato e nessun gol realizzato dai propri giocatori. Numeri che descrivono un divario tecnico evidente, ma che non inducono alla sottovalutazione: «le partite vanno giocate», ricorda l’allenatore azzurro, memore della resistenza del Cagliari piegato solo al minuto 95.

I dettagli che fanno la differenza

Il Corriere dello Sport, attraverso l’analisi di Fabio Mandarini, mette in evidenza la crescita del Napoli nell’ultimo anno: una squadra che ha imparato a inseguire con pazienza e a gestire il primato con maturità. Dal primo marzo, con il successo sull’Inter, i partenopei hanno inanellato 15 risultati utili consecutivi in Serie A, la serie aperta più lunga tra i cinque principali campionati europei: 10 vittorie e 5 pareggi. Numeri che confermano una solidità di fondo, accompagnata dall’apporto di un Maradona sempre sold out, oggi come nel prossimo appuntamento europeo contro lo Sporting Lisbona.

Un inedito in panchina

Fabio Mandarini conclude sul Corriere dello Sport con uno sguardo alle curiosità della sfida: sarà il primo confronto ufficiale tra Conte e Gilardino, rispettivamente 56 e 43 anni, con l’ex attaccante campione del mondo 2006 che diventa il secondo iridato affrontato in stagione dal tecnico salentino dopo Fabio Grosso. Inedito anche per Rasmus Hojlund, al debutto al Maradona: il danese, già protagonista a Firenze e a Manchester, vivrà il suo primo vero bagno di folla davanti al pubblico partenopeo.

