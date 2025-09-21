“Allontanati dal calcio”: pandemonio arbitri in Serie A | Revocata la tessera federale
Vero e proprio caos in Serie A nelle ultime ore: revocata la tessera federale a diversi arbitri. Uno choc del tutto inaspettato.
Negli ultimi giorni il mondo del calcio italiano è stato scosso da un caso senza precedenti. La decisione di revocare la tessera federale ad arbitri di Serie A ha innescato un acceso dibattito tra tifosi, addetti ai lavori e opinione pubblica. Il provvedimento, ha destabilizzato tutto l’ambiente.
La scelta della Federazione arriva in un contesto già teso, dove la credibilità delle decisioni arbitrali era stata messa in discussione più volte nel corso della stagione. Errori, proteste e sospetti hanno contribuito a creare un clima esplosivo. L’episodio sembra rappresentare il culmine di questa tensione, segnando un punto di non ritorno nei rapporti tra arbitri e istituzioni calcistiche.
Le indiscrezioni parlano di rapporti interni logorati, malumori mai sopiti e divergenze insanabili tra gli arbitri coinvolti e i vertici federali con l’aggiunta di decisioni dubbie nel corso di una partita in particolare.
La decisione, però, rischia di avere conseguenze più ampie sull’intero sistema arbitrale. Se da un lato la Federazione intende lanciare un segnale di fermezza, dall’altro si espone a critiche sulla trasparenza e sulla capacità di gestire i conflitti. Alcuni osservatori temono che questa scelta possa innescare un effetto domino.
Scossone all’ambiente
Anche il mondo delle società di Serie A non è rimasto indifferente. Dirigenti e allenatori hanno commentato con toni diversi e la preoccupazione per le possibili ricadute sul campionato è tanta. In un momento già complesso, con un calendario fitto e sfide decisive in arrivo, la stabilità del sistema arbitrale diventa cruciale.
Bisognerà adesso capire come si evolverà la questione e, soprattutto, come cambierà l’atteggiamento dei direttori di gara in campo visto il pugno duro utilizzato in questa particolare occasione.
Le dichirazioni
“Marcenaro sul primo Lucumi-Nkunku “Per me niente”. Fabbri sul contatto Freuler-Nkunku “Dove lo prende?” riferendosi a Freuler. “Ma no ha il piede fermo però, ha il piede fermo e addirittura tocca il pallone con la gamba. È l’attaccante che lo prende. Perché secondo me non è calcio di rigore, cosa ne pensi? Perché ha il piede a terra e non lo calcia mai”.
Le parole di Faina riportate da controcalciotv, che ha commentato a sua volta gli episodi specifici avvenuti in Milan-Bologna: “Fabbri, Paterna andate a fa**lo. Ve lo dico, non me ne frega andatami a querelare, mi ci pulisco il c*o con la vostra querela. Dovete andare via. Siete scarsi, incapaci e non sapete parlare italiano. Dovete essere allontanati dal calcio. Siete degli incapaci”.