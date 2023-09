Calciomercato, retroscena Napoli: ADL ha rifiutato 30 milioni dal Liverpool

Liverpool e Lipsia avrebbero offerto 30 milioni per Eljif Elmas, centrocampista del Napoli.No secco di De Laurentiis.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI – Retroscena di calciomercato per quanto riguarda il Napoli. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, in estate il Liverpool e il Lipsia avrebbero presentato un’offerta da 30 milioni di euro per Eljif Elmas, centrocampista macedone classe ’99.

Il club partenopeo avrebbe però respinto le avances delle due società, ritenendo Elmas un elemento importante della rosa. Il Napoli avrebbe anche iniziato a discutere il rinnovo del contratto del giocatore, attualmente in scadenza nel 2025.

Nonostante l’interesse di due top club europei, Elmas sta trovando poco spazio in questo inizio di stagione con il nuovo allenatore Rudi Garcia. Finora ha giocato solo 21 minuti, subentrando dalla panchina contro Frosinone e Sassuolo. Con la Lazio non è entrato nonostante un cambio disponibile.

Il talento del macedone non è in discussione, ma al momento deve fare i conti con una folta concorrenza a centrocampo. È probabile però che nel prosieguo della stagione, con i tanti impegni ravvicinati tra campionato e Champions League, Elmas possa ritagliarsi maggiore spazio e dimostrare tutte le sue qualità.