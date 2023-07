Tutto pronto per la prima amichevole con l’Hatayspor a Castel di Sangro: due grandi assenti azzurri

Tutto pronto per la prima sfida amichevole internazionale del Napoli a Castel di Sangro contro i turchi dell’Hatayspor.

Il Napoli si prepara a scendere in campo alle ore 18.30 per la prima sfida amichevole internazionale contro la squadra turca dell’Hatayspor, sul terreno di gioco del Patini di Castel di Sangro.

Come riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, per la suddetta partita l’allenatore Garcia schiererà quasi tutti i titolari dal primo minuto, consentendo loro di accumulare minuti di gioco nelle gambe e acquisire la giusta forma fisica. Due però saranno i grandi assenti: il difensore Mario Rui sarà costretto a restare fuori per un po’ di tempo a causa di un infortunio patito durante l’amichevole contro la Spal, con una distrazione del retto femorale. Anche Stanislav Lobotka potrebbe non scendere in campo, avendo riportato un problema al ginocchio durante l’allenamento di ieri.

Sarà comunque una occasione importante per continuare a testare novità tattiche in vista della nuova stagione contro la squadra turca dell’Hataysport che scenderà in campo con una storia particolare e toccante. Lo scorso anno, a marzo, la squadra si ritirò temporaneamente dal campionato a causa di un devastante terremoto che colpì l’Antiochia, causando la distruzione di interi paesi e migliaia di vittime.