Lobotka preoccupa: nuovo infortunio in casa Napoli? Ecco quello che è successo

Tifosi del Napoli in apprensione per le condizioni di Stanislav Lobotka, che ha abbandonato la sessione d’allenamento in anticipo.

Il ritiro estivo del Napoli a Castel Di Sangro è iniziato con una nota di preoccupazione per i tifosi. Durante l’allenamento pomeridiano al Teofilo Patini, Stanislav Lobotka ha dovuto abbandonare in anticipo la sessione di lavoro. La sua uscita anticipata dal campo, con il ginocchio sinistro fasciato, ha destato apprensione tra gli spettatori presenti sugli spalti.

Il centrocampista slovacco si è trovato alle prese con un problema fisico durante la partitina che lo ha costretto a fermarsi prima del termine previsto. Mentre Rudi Garcia sta cercando di preparare al meglio la squadra per la prossima stagione 2023-24, la situazione di Lobotka diventa una questione di attenzione per il tecnico e i sostenitori del club partenopeo.

Il Napoli è alle prese con una fase di preparazione intensa, sia in vista della prima giornata di campionato contro il Frosinone allo Stadio Benito Stirpe, sia per l’amichevole contro l’Hatayspor in programma domani al Teofilo Patini alle ore 18:30.

Attualmente, non ci sono ulteriori dettagli sulle condizioni fisiche di Lobotka e sulle cause del suo infortunio. La SSC Napoli potrebbe fornire aggiornamenti più approfonditi riguardo alla situazione del giocatore nei prossimi comunicati ufficiali.