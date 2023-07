L’enigma in casa Napoli riguarda il futuro di Lozano: emerge il punto di vista di Garcia

Il futuro di Hirving Lozano è un enigma: ha il contratto in scadenza nel 2024 e non sono state avviate trattative per il rinnovo.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI – Hirving Lozano al centro di un enigma difficile da risolvere riguardo al suo futuro, con il contratto in scadenza nel 2024 e senza trattative avviate per il rinnovo. Il giocatore messicano sembra determinato a non scendere a compromessi sul suo stipendio, pur esprimendo il desiderio di restare nella squadra azzurra. Il patron azzurro, Aurelio De Laurentiis, non è disposto a fare grandi investimenti per il suo ingaggio e sarebbe incline a cedere il calciatore. Nel frattempo, emerge il punto di vista di Rudi Garcia.

L’edizione odierna de Il Mattino riporta le parole di Garcia: “Lozano: anche Garcia ha dato il via libera ma a parte qualche emissario della Mls, nessuno ha presentato offerte degne di questo nome. Rischia di finire ai margini del progetto l’uomo voluto da Ancelotti e tra gli acquisti più cari dell’era De Laurentiis”.

Nella gara amichevole di oggi, sarà interessante vedere se il giocatore messicano avrà qualche minuto in campo, dato che nelle partite precedenti non è stato utilizzato, probabilmente per motivi precauzionali dovuti al recupero dal suo infortunio.