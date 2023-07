Cannavaro acquista il Centro Paradiso di Napoli, l’ex azzurro: “L’idea è quella di fare calcio, come è sempre stato”.

Fabio Cannavaro, ex difensore del Napoli, ha acquistato il Centro Paradiso, un luogo storico nel cuore di Soccavo.

“Le porte del Centro Paradiso si riapriranno“. Con queste parole e una foto davanti al cancello blu, Fabio Cannavaro ha annunciato sui social l’acquisto del Centro Paradiso di Napoli, struttura inaugurata nel 1975 e chiusa dal 2004 dopo il fallimento della società. Dopo 15 anni di trattative, l’ex capitano azzurro è riuscito a chiudere l’operazione con le società di leasing proprietarie.

In un’intervista a Marte Sport Live su Radio Marte, Cannavaro ha rivelato: “L’idea di acquistare il Centro Paradiso è nata molto tempo fa, ed ora finalmente è diventata realtà. Ho vissuto esperienze indimenticabili qui, sia quando ero nelle giovanili del Napoli che nella prima squadra. Il luogo era chiuso, ma sono estremamente felice di averlo potuto acquistare. Abbiamo intenzione di riaprire i cancelli e ottenere tutte le autorizzazioni necessarie nel minor tempo possibile. Il nostro obiettivo è di continuare a far vivere questo posto attraverso il calcio, così come è sempre stato.”

In un’intervista al Corriere dello Sport, Cannavaro ha aggiunto: “Questo è stato il luogo che ha ospitato il più grande calciatore di tutti i tempi e ha modellato il nostro destino calcistico. Ancora oggi, la gente lo visita in processione, spinta dalla curiosità di scoprire dove sia nata quell’epoca felice. La mia intenzione non è di trasformarlo in un luogo di culto. Vorrei che il Centro Paradiso diventasse un luogo autentico, un punto di riferimento per le generazioni future.”