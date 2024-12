CALCIOMERCATO – Napoli, assalto a Gyokeres: pronta offerta da 80 milioni

Il club di De Laurentiis punta forte sull’attaccante dello Sporting Lisbona per la prossima stagione. Pronto un ricco quinquennale per il giocatore.

Il Napoli si prepara a un’estate di grandi investimenti. Dopo aver sostenuto il mercato richiesto da Antonio Conte, il presidente Aurelio De Laurentiis avrebbe individuato il prossimo grande obiettivo per l’attacco azzurro.

Il Napoli su Gyokeres

Secondo quanto rivelato dal giornalista di 7Gold e Tribuna.com, Armando Areniello, il club partenopeo starebbe pianificando un’offerta importante per Viktor Gyokeres. “Il Napoli sta covando il sogno Gyokeres! È lui il primo nome per rinforzare l’attacco nella prossima stagione”, ha scritto il cronista sui social. “Gli azzurri sono pronti ad offrire allo Sporting Lisbona 80 milioni di euro più bonus, avvicinandosi al valore della clausola da 100 milioni”.

Chi è Gyokeres: il ‘Cannibale’ che fa impazzire il Napoli

L’attaccante svedese, protagonista di una crescita esponenziale negli ultimi anni, è diventato un vero e proprio idolo dei tifosi dello Sporting. Acquistato in estate per 24 milioni di euro dal Coventry City – dove ha segnato 38 gol in due stagioni di Championship – si è imposto come uno dei centravanti più interessanti del panorama europeo.

Alto 187 centimetri, Gyokeres è un vero e proprio animale d’area di rigore, abile nel gioco aereo e letale negli ultimi sedici metri. Nel sistema di gioco dello Sporting viene impiegato sia come unica punta nel 3-4-2-1, sia in coppia con Paulinho nel 3-5-2, dimostrando grande duttilità tattica.

A Lisbona è già esplosa la Gyokeres-mania, anche grazie alla sua caratteristica esultanza con la maschera da cannibale, diventata un vero e proprio cult tra i tifosi biancoverdi. Un soprannome, quello di ‘Cannibale’, che ben si sposa con il suo istinto da goleador.

“Per il giocatore è pronto un quinquennale a 5/6 milioni più bonus”, ha aggiunto Areniello. Un investimento che, secondo il giornalista, sarebbe sostenibile grazie alla cessione di Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia – quest’ultimo in caso di mancato rinnovo – oltre a varie operazioni minori in uscita.