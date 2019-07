Giuntoli ha incontrato Wanda Nara per Icardi. Nodo diritti d'immagine

Giuntoli ha incontrato Wanda Nara a Milano. Nonostante le smentite di De Laurentiis, Giuntoli ha visto la moglie-agente di Icardi. E si è parlato di ingaggio.







Nonostante le smentite di Aurelio De Laurentiis, Cristiano Giuntoli ha incontrato Wanda Nara a Milano. «Ho incontrato la signora Nara tre anni fa e

non lo farò ancora», le parole del presidente del Napoli. Nessun problema: a parlare con lei ha pensato Giuntoli. Nel colloquio privato è stata affrontata l’intricata questione dei diritti d’immagine.

INCONTRO GIUNTOLI WANDA-NARA

Cristiano Giuntoli ha incontrato Wanda Nara a Milano, lo svela l’edizione odierna del corriere dello sport.

Nel colloquio si è parlato della possibilità di apertura nei confronti del Napoli, ingaggio e diritti d’immagine: e l’ennesima sfida con la Juve, la prima con il grande ex Sarri, continua e probabilmente continuerà.

Molto dipende da cosa vorrà fare Maurito e da come il suo entourage intenderà gestire la questione dell’immagine, decisamente importante sia per il calciatore sia per la moglie-manager. Già, ma dopo un anno del genere a fare la differenza dovrà essere il calcio puro: e al San Paolo, uno come Icardi diventerebbe protagonista assoluto prima ancora di cominciare.







ICARDI TRA NAPOLI E JUVE

Icardi non vorrebbe darla vinta a chi lo ha messo ai margini, ma anche perché a Milano sta bene. Non avrebbe mai pensato di chiudere così la sua avventura nerazzurra, ma al tempo stesso ha capito che le chance per risolvere la situazione sono nulle.

Considera la Juventus una soluzione migliore rispetto al Napoli sia perché avrebbe la possibilità di vincere sia perché, trasferendosi lui a Torino, la sua famiglia potrebbe restare a vivere a Milano, dove ha comprato una nuova casa. Sarri lo stima e Icardi ricambia, ma per il momento non ha ancora deciso cosa fare, come ha ribadito Wanda Nara a Giuntoli.