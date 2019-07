De Laurentiis a kiss kiss Napoli: "vogliamo James. Stupidaggine su Icardi"

Aurelio De Laurentiis a Kiss Kiss Napoli. Il patron apre a James e dice no a Mauro Icardi. Sullo scudetto preferisce non sbilanciarsi.







A Kiss Kiss Napoli è intervenuto Aurelio De Laurentiis. solito bagno di folla per il numero uno azzurro. Il patron che aveva parlato al corriere dello sport, si concede dal vivo ai tifosi azzurri. Tanti i temi toccati da l presidente: la super Champions, lo scudetto e il ritiro di dimaro.

“Il Napoli ha perso tempo nei primi cinquant’anni, oggi non si può dare una colpa a nessuno. Ogni volta che incontro i tifosi io vorrei accontentarli. Mi chiedono quand’è che vinciamo lo scudetto. A me fanno venire un po’ d’amarezza, ma mi fanno tanta simpatia. Gli dico che l’importante è l’appartenenza sociale a questa maglia. Voi siete napoletani, non potete non gioire del fatto che in questi ultimi 10 anni siamo l’unico club italiano ad albergare in Europa.

A me dispiace se qualcuno non è soddisfatto e contento. Per me sarebbe facile prendere i plausi, conquistare lo scudetto o una coppa europeo e fallire un attimo dopo. Ma non credo che questo sia nell’interesse di Napoli e della Campania. Poi ci sono i napoletani che sono sempre insoddisfatti che si sono legati a Milan,Inter e Juventus. Noi andiamo avanti per la nostra strada, con tutta la cazzimma che non deve mai mancare. Rispettando però le regole e l’economia di un club che, rispetto all’econonomia dei maggiori club, non ha un euro in meno”.