De Laurentiis-Wanda Nara incontro per portare Icardi al Napoli

De Laurentiis-Wanda Nara incontro segreto per portare di Icardi al Napoli. Il patron vuole soffiare Maurito alla Juve di Sarri.







Marco Barzagli di sport Mediaset lancia la clamorosa bomba di mercato: “De Laurentiis-Wanda Nara summit per portare Icardi al Napoli“.

Il futuro dell’argentino è ancora avvolto nel mistero. Zhang è stato chiaro sposando la tesi di Marotta e Conte. La punta è fuori dalla rosa dell’Inter ma non verrà svenduto. La Juventus vorrebbe pagare Icardi 40 massimo 45 milioni. Marotta preferisce l’offerta del Napoli.

Secondo Barzagli, dopo aver mascherato con grande abilità la sua reale volontà, il presidente del Napoli De Laurentiis è infatti pronto al tutto per tutto per convincere l’ex capitano nerazzurro a scegliere il progetto azzurro e non la Juve.

INCONTRO DE LAURENTIIS – WANDA NARA

De Laurentiis, ci proverà domani in un incontro segretissimo con Wanda Nara, tentando così di scardinare il patto di Ibiza tra la signora Icardi e il ds juventino Paratici e togliere così a Conte e alla squadra un grosso problema prima della partenza per la tournée asiatica.

La proposta per l’Inter è pronta – circa 60 milioni – quella per l’argentino pure, un contratto quinquennale che tra parte fissa e bonus potrebbe portare lo stipendio di Maurito vicino agli otto milioni.







A Dimaro dove il Napoli si è radunato per il ritiro precampionato il presidente del club azzurro, è stato accolto con molto entusiasmo dai tifosi.

De Laurentiis ha scattato varie foto con i sostenitori giunti in Trentino per seguire il ritiro della squadra.