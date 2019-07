James vuole solo il Napoli, niente Atletico Madrid o Premier League. Per Icardi si andrà per le lunghe. Correa alternativa a Rodrigo.







Il mercato del Napoli è in continua evoluzione. Giuntoli si è intrattenuto oggi, sul campo di allenamento del Napoli, con il Carlo Ancelotti. ll tecnico e il direttore sportivo hanno discusso nel corso dell’allenamento: sul piatto James Rodriguez, e non solo.

JAMES RODRIGUEZ VUOLE IL NAPOLI

La redazione sportiva di Sky sport, ha fatto il punto sui movimenti del Napoli a cominciare da James Rodriguez. Per il colombiano i tempi non saranno brevi, sintonia forte tra James e Ancelotti, contatti continui tra i due e anche con Davide. Il Napoli si fa forza della volontà del calciatore che vuole soltanto l’azzurro e conta di chiudere.

Napoli e il Real sono distanti soltanto per una questione di bilancio, la disponibilità economica c’è per entrambi. Niente Atletico Madrid o Premier League, nella testa del calciatore c’è soltanto il Napoli, è la prima scelta di James. Serve tempo e pazienza per la trattativa James Rodriguez.

QUESTIONE ICARDI

L’inter non vuole rinforzare la Juventus, anche perchè l’offerta dei bianconeri non soddisfa Marotta. Il ds preferirebbe cedere Icardi a De Laurentiis, per via dell’offerta economica maggiore. Il calciatore può partire anche ad agosto inoltrato. La Juventus ha preso informazioni per Lukaku, anche il Napoli si era affacciato ma poi ha deciso di guardare altrove. L’Inter sa di avere la preferenza del giocatore e non può perdere troppo tempo.

NON SOLO JAMES PER IL NAPOLI, RODRIGO IN POLE CORREA L’ALTERNATIVA

Il Napoli continua a trattare Rodrigo con il Valencia, Giuntoli è stato in Spagna ma per ora non ci sono indiscrezioni importanti. Il problema in questo caso è di carattere economico, con i pipistrelli che dovrebbero scendere sotto le richieste iniziali per Rodrigo, fissate intorno ai 50 milioni di euro.

L’alternativa a Rodrigo è Angel Correa, giocatore messo in vendita dall’Atletico Madrid. Giuntoli potrebbe pensarci soprattutto se qualcosa dovesse andare storto con gli altri colpi.







SEPE E GRASSI AL PARMA

Il Napoli ha comunicato ufficialmente “di aver ceduto, con la formula del prestito con obbligo di riscatto, il portiere Luigi Sepe e il centrocampista Alberto Grassi al Parma”.