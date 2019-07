Fedele: "Dimaro festa di paese. Ancelotti abile comunicatore"

Enrico Fedele ha parlato del ritiro del Napoli a Dimaro, paragonandolo ad una festa di paese. Elogi ad Ancelotti e un consiglio sul mercato.

Enrico Fedele paragona il ritiro del Napoli ad una festa di paese, l’opinionista, che in settimana è stato al centro di polemiche a causa di una intercettazione telefonica con Moggi, ai microfoni di radio Marte si complimenta con Ancelotti per la capacità comunicativa e avverte il Napoli sul mercato.

Stiamo enfatizzando il ritiro precampionato, ma a Dimaro ci sono solo calciatori che non giocano, dei non titolari. Mancano anche David Ospina e Alex Meret.

“Ho sentito le dichiarazioni di Carlo Ancelotti: è troppo bravo nella comunicazione, è normale che dica che non vende nessuno, perché non deve venderli lui, i giocatori; come è normali che dica che non tratterrebbe chi ha voglia di andare via.

Mi sono però scocciato di essere preso in giro e che voi crediate a certe cose. A me le interviste ai Salesiani non stanno bene. Non ho peli sulla lingua e lo dico.