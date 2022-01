Napoli combatte e soffre: ma è fuori dalla Coppa Italia

Il Napoli è fuori dalla Coppa Italia, eliminato dalla Fiorentina. Gli azzurri chiudono la partita in nove uomini: espulsi Fabian e Lozano. Una partita sotto tono quella del Napoli che prova a partire forte nel primo tempo. Spalletti con Ghoulam e Tuanzebe titolare lancia di nuovo Mertens e Petagna in attacco, con Fabian Ruiz ancora in panchina. Il giocatore spagnolo è entrato nel finale e si è fatto anche espellere per doppia ammonizione, lasciando il Napoli in nove uomini a causa dell’espulsione di Lozano. tre cartellini rossi in tutta la gara, perché nel primo tempo nelle fila della Fiorentina è stato espulso pure Dragowski per fallo da ultimo uomo su Elmas lanciato a rete.

Napoli-Fiorentina: Petagna illude

Il Napoli sotto di un gol trova un insperato pareggio a meno di due minuti dalla fine del secondo tempo. Quando la partita sembrava finita ci ha pensato Petagna a siglare il gol del pareggio che ha mandato Napoli-Fiorentina ai supplementari. Spalletti senza centrocampi mette Di Lorenzo a centrocampo e prova a portare la partita ai rigori. Ad inizio secondo tempo supplementare il Napoli avrebbe anche l’occasione per segnare, ma Cioffi, subentrato nella ripresa, offre un pallone troppo lungo a Petagna che sarebbe stato lanciato da solo a rete.

La Fiorentina in dieci uomini trova sempre spazi, il Napoli soffre ma al minuto 104 è Venuti a siglare il gol del 3-2. Gli azzurri ci provano nella ripresa, ma diventa davvero molto complicato per il Napoli riuscire a trovare la via del gol. La rete la trova la Fiorentina con Piatek che nelle praterie del Maradona trova il gol del 4-2. Gli azzurri subiscono anche la goleada con il gol di Maleh al minuto 119. Così il Napoli esce dalla Coppa Italia dopo 120 minuti di sofferenza che potranno pesare anche sul prossimo match di campionato col Bologna.