Napoli-Fiorentina: sbaglia Ospina o Meret? Iezzo: “Ecco cosa penso”

Il Napoli è fuori dalla Coppa Italia a causa della sconfitta con la Fiorentina, dubbi su Ospina e Meret in occasione dei gol di Vlahovic e Biraghi. Il primo gol il Napoli lo ha subito da Vlahovic, l’attaccante della Fiorentina è stato bravissimo a liberarsi di Tuanzebe ed a tirare ad incrociare, un tiro centrale finito sotto le gambe di Ospina. Nel secondo caso è Biraghi che ha beffato Meret, entrato nel secondo tempo al posto di Ospina. Il tiro di Biraghi era angolatissimo ed ha toccato il palo prima di entrare in rete.

Iezzo: “Ospina sbaglia, Meret no”

Gennaro Iezzo ex portiere del Napoli a Radio Tmw commenta Napoli-Fiorentina. Da un punto di vista privilegiato l’ex portiere fa anche delle precisazioni sui primi due gol subiti dal Napoli. “Credo che Ospina potesse fare qualcosa in più in occasione del gol di Vlahovic. Forse se non avesse anticipato il movimento avrebbe potuto parare quel tiro. Mentre credo che Meret non potesse fare di meglio sul gol di Biraghi. A sbagliare è la barriera che doveva uscire in maniera più tempestiva, per evitare il secondo tiro del calciatore viola“.

Alla fine il Napoli ha chiuso in 9 uomini dopo due tempi supplementari ha dovuto salutare la Coppa Italia. Gli azzurri dovranno ritrovare in fretta energie fisiche e mentali, perché lunedì si gioca di nuovo contro il Bologna, ma questa volta in campionato.