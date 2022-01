Infortunio Ospina: il comunicato ufficiale del Napoli

Infortunio per David Ospina in Napoli-Fiorentina, sfida di Coppa Italia persa dalla squadra di Spalletti per 2-5. Si allunga la lista degli indisponibili per Luciano Spalletti che non fa in tempo a recuperare Malcuit, Meret e Lozano dal Covid 19 che perde anche David Ospina. Il portiere colombiano è stato costretto ad uscire alla fine del primo tempo dalla sfida con la Fiorentina.

In un comunicato ufficiale il Napoli ha dato notizia delle condizioni del portiere: “David Ospina, uscito dopo il primo tempo di Napoli-Fiorentina di Coppa Italia, ha accusato un risentimento al polpaccio sinistro“.

Napoli: gli indisponibili

A questo punto difficilmente Ospina riuscirà a recuperare per la sfida di lunedì di campionato con il Bologna, fortunatamente per Spalletti ha recuperato Meret. Nel match con la Fiorentina sia Ospina che Meret hanno subito critiche in occasione dei primi due gol della Fiorentina. Molti hanno visto errori del portiere in occasione dei gol di Vlahovic e Biraghi. Errori che sono stati analizzati anche da Gennaro Iezzo.

Intanto l’infortunio di Ospina allunga la lista degli indisponibili di Spalletti. Il tecnico deve rinunciare a: Insigne infortunato, mentre Anguissa, Ounas e Koulibaly sono in Coppa d’Africa. Arriva anche qualche buona notizia con Mario Rui negativo al Covid 19, mentre si spera in una convocazione di Osimhen per la sfida con il Bologna.