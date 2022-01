Lozano resta in Messico: espulso con la Fiorentina. Ayroldi grazia Duncan

Hirving Lozano viene espulso con la Fiorentina, il giocatore commette un brutto fallo in attacco e si fa espellere Ayroldi. L’arbitro nel primo tempo aveva deciso di graziare Duncan, che aveva fatto un’entrata violenta su Politano. Entrata a forbice che secondo il direttore di gara non valeva l’espulsione e nemmeno il Var ha deciso di intervenire. Poi l’espulsione per la Fiorentina è arrivata, ma per fallo da ultimo uomo di Dragowski che ha fermato Elmas lanciato a rete.

Nel secondo tempo Spalletti ha deciso di far entrare Lozano per cercare di pareggiare la partita con la Fiorentina. Il messicano guarito dal Covid 19 e rientrato dal Messico solo due giorni fa ha avuto anche un buono spunto, quello che lo ha portato a colpire il palo. Lozano, però, si è fatto espellere per un brutto fallo su un giocatore della Fiorentina. L’arbitro Ayroldi, in un primo momento aveva deciso di ammonire Lozano, poi il Var lo ha richiamato al video. Una volta visualizzate le immagini il direttore di gara ha deciso di sventolare il rosso a Lozano. Un’entrata davvero brutta quella del messicano, che non solo sbaglia lo stop mai entra anche in maniera scomposta.