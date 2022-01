Napoli-Fiorentina: si va ai supplementari, Petagna decisivo. Azzurri in nove uomini

Napoli-Fiorentina si va ai tempi supplementari, decisivo il gol di Petagna che pareggia a due minuti dalla fine del match. Una partita sotto tono quella del Napoli che prova a partire forte nel primo tempo. Spalletti con Ghoulam e Tuanzebe titolare lancia di nuovo Mertens e Petagna in attacco, con Fabian Ruiz ancora in panchina. Il giocatore spagnolo è entrato nel finale e si è fatto anche espellere per doppia ammonizione, lasciando il Napoli in nove uomini a causa dell’espulsione di Lozano. tre cartellini rossi in tutta la gara, perché nel primo tempo nelle fila della Fiorentina è stato espulso pure Dragowski per fallo da ultimo uomo su Elmas lanciato a rete.

Quando tutto sembrava finito ci ha pensato Andrea Petagna a pareggiare la partita. L’attaccante del Napoli ha segnato un gol facilissimo sfruttando uno svarione della difesa avversaria. Fondamentale ancora una volta l’apporto dell’ex attaccante della Spal che si fa trovare al posto giusto al momento giusto, in piena area di rigore è riuscito a trovare il gol del pareggio che manda Napoli-Fiorentina ai supplementari.