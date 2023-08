Trionfo del Napoli contro il Frosinone: la reazione di Kvaratskhelia è sorprendente – FOTO

Il Napoli vince a Frosinone grazie alla rete di Politano e alla doppietta di Osimhen: ecco la reazione di Khvicha Kvaratskhelia.

La curiosità era palpabile tra i tifosi azzurri, ansiosi di vedere in azione il nuovo Napoli da campione d’Italia, guidato dal nuovo tecnico Rudi Garcia. La partita ha regalato un confronto ‘a due facce’ per la squadra partenopea: nel primo tempo, il gioco non è stato fluido come ci si aspettava, con l’umido caldo della Ciociaria che ha giocato un ruolo quasi fondamentale nel rallentare il ritmo degli azzurri. Nella ripresa, i campioni d’Italia hanno fatto valere la loro superiorità, sconfiggendo un solido Frosinone con il risultato finale di 3-1.

Un plauso va, come al solito, a Victor Osimhen, che ha dimostrato di non aver perso il suo istinto da goleador segnando una pregevole doppietta. Andava inoltre sottolineata l’assenza di Khvicha Kvaratskhelia, sostituito con maestria da Raspadori nella sua posizione. Nonostante la distanza dal terreno di gioco, il giocatore georgiano ha sostenuto i suoi compagni, manifestando la sua gioia attraverso i canali social. Ha condiviso un’immagine raffigurante il bomber Osimhen e ha arricchito il suo post con i cuori dei colori della sua squadra del cuore. Di seguito la foto: