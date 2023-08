Debutto sfortunato di Cajuste: i suoi primi 45 minuti vanno giustificati?

Il nuovo acquisto del Napoli, Jens Cajuste, non ha brillato alla ‘prima’ di campionato con il Frosinone al posto di Anguissa.

Nella partita di campionato tra Frosinone e Napoli, vinta dagli azzurri per 3-1, a fare il suo debutto è stato il giovane centrocampista svedese e nuovo acquisto degli azzurri, Jens Cajuste. Cajuste è stato chiamato da Rudi Garcia a prendere il posto di Anguissa, ma la sua performance in campo non è stata all’altezza delle aspettative.

Due momenti cruciali hanno segnato il suo esordio in negativo. Innanzitutto, è stato responsabile del calcio di rigore concesso alla squadra avversaria, il Frosinone, penalty che ha permesso ai ciociari di andare in vantaggio a soli sei minuti dall’inizio della gara. Inoltre, è stato pescato in posizione di fuorigioco nel momento in cui Raspadori ha siglato la rete per il Napoli, ma la gioia è stata cancellata dall’arbitro che ha annullato la rete.

E’ comunque importante considerare alcuni fattori attenuanti e dare a Cajuste il giusto tempo per adattarsi. Questa era la sua prima partita in un nuovo campionato, quindi è naturale che ci sia un periodo di adattamento. La sua condizione fisica potrebbe non essere al massimo livello dato il contesto del suo inserimento. Inoltre, va sottolineato che non è ancora completamente integrato, sia linguisticamente che in termini di intesa tattica con i compagni di squadra.

Nonostante questo esordio in salita, Cajuste è un giocatore con un grande potenziale e sicuramente potrà dimostrare il suo valore nel corso della stagione che è appena iniziata. È necessario concedergli il tempo necessario per amalgamarsi all’interno del team e per dimostrare le sue capacità. La sua presenza in campo sarà di sicuro vantaggio per il Napoli, e con pazienza e supporto, potrebbe rivelarsi una pedina fondamentale nella rosa guidata da Garcia.