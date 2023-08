Frosinone-Napoli, Osimhen, la frase sul futuro tiene in ansia i tifosi

Le parole di Osimhen sul futuro dopo la doppietta in Frosinone-Napoli: “De Laurentiis sta negoziando, io darò tutto per il Napoli”.

Dopo la strepitosa doppietta in Frosinone-Napoli, l’attaccante Victor Osimhen ha parlato delle voci sul suo futuro, dichiarando a DAZN: “C’è stata molta speculazione, ma De Laurentiis è il presidente e stiamo negoziando”.

Osimhen: “Futuro? De Laurentiis tratta, io do cuore e anima per il Napoli”

“Io sono un giocatore del Napoli e darò cuore e anima per questa squadra, poi vedremo cosa accadrà alla fine del mercato” ha aggiunto il nigeriano.

Parole importanti da parte della stella azzurra, che conferma come la trattativa per il rinnovo con il presidente De Laurentiis sia in corso. Osimhen ribadisce il totale impegno per la causa del Napoli finché vestirà la maglia azzurra.

Dopo le dichiarazioni di Osimhen i tifosi del Napoli sono certamente in ansia e preoccupati per il futuro del loro campione.

Le frasi sibilline sulle trattative con De Laurentiis e sul “vedremo cosa accadrà alla fine del mercato” non rasserenano certo l’ambiente.

I supporter azzurri temono che la situazione contrattuale tra il club e Osimhen possa portare alla cessione del forte attaccante nigeriano.

Sarebbe un duro colpo per il Napoli e i suoi splendidi tifosi perdere un elemento fondamentale come Osimhen, reduce da una stagione straordinaria culminata con la vittoria dello scudetto.