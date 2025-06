Napoli, è l’ora della verità: 70 milioni sul tavolo per Juanlu, Musah e Lucca. Conte vuole la rosa subito

Il Napoli ha fatto le sue mosse. Dopo una settimana di semina tra contatti e offerte formali, ora si passa al raccolto: 70 milioni pronti per Juanlu Sanchez, Yunus Musah e Lorenzo Lucca. Il club partenopeo vuole chiudere tre operazioni chiave, una per reparto, per consegnare ad Antonio Conte una rosa già strutturata con titolari e alternative di livello prima del ritiro estivo.

Secondo Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, il presidente De Laurentiis ha dato l’ok e il ds Manna si è mosso con determinazione. Il messaggio è chiaro: nessun rilancio, solo decisioni. Tutti e tre i giocatori hanno già dato il loro sì al Napoli.

Juanlu, il terzino per Conte

Lo stesso D’Angelo rivela che il Napoli ha alzato la propria offerta per Juanlu Sanchez a 15 milioni bonus inclusi, dopo aver trascorso due giorni nella sede del Siviglia. Il club andaluso ne chiede 20, ma il Napoli non andrà oltre. Juanlu è il profilo perfetto per alternarsi con Di Lorenzo sulla destra: 34 partite, 4 gol e 4 assist nell’ultima Liga, può giocare anche da esterno a tutta fascia. Resta il primo obiettivo, anche se i campani hanno sondato anche Pubill dell’Almeria come piano B.

Musah, l’alternativa ad Anguissa

Sempre secondo quanto riportato da D’Angelo sulla Gazzetta, il Napoli ha messo sul piatto 25 milioni per Yunus Musah, jolly del Milan che Conte vede come perfetto alter-ego di Anguissa. Il Milan punta a incassarne 30, ma gli azzurri non rilanceranno. Musah ha già rotto con l’ambiente rossonero, contestato più volte e pronto a cambiare aria. Il Napoli conta di chiudere entro venerdì: l’americano non ha risposto alla chiamata della nazionale per seguire l’evolversi della trattativa. La chiusura sembra vicina.

Lucca, la nuova torre offensiva

Infine, il nuovo numero 9. Come scrive D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, il Napoli vuole Lorenzo Lucca come vice Lukaku. L’offerta è da 25 milioni, con possibilità di spingersi a 30 bonus compresi. L’Udinese ci pensa, anche per via della percentuale che spetta al Pisa. La concorrenza (Roma, Juve e Inter) è viva, ma il Napoli ha fiducia. Sarà questa la settimana decisiva.

Il piano è chiaro: dare subito a Conte una squadra pronta, con giocatori scelti secondo le sue esigenze. Con la priorità per l’esterno offensivo ancora aperta: Lookman resta il favorito, ma attenzione all’ipotesi Sancho dal Manchester United.