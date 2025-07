Napoli, è fatta per Lucca: sarà lui il nuovo centravanti azzurro

Il Napoli ha mosso la torre e ha fatto scacco. Come raccontato da Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, dopo una lunga partita a scacchi con Milan, Atalanta e Atletico Madrid, il club partenopeo ha chiuso l’operazione Lorenzo Lucca. Il centravanti dell’Udinese, 201 centimetri di ambizione e fuoco negli occhi, sarà il nuovo attaccante a disposizione di Antonio Conte. Superata la concorrenza e accantonata l’ipotesi Darwin Nuñez – finito ora nel mirino dell’Al-Hilal assieme a Osimhen – De Laurentiis ha investito su un profilo italiano, giovane, rampante e con la benedizione totale dell’allenatore.

Come spiegato da Mandarini nel Corriere dello Sport, Conte ha spinto con forza per l’acquisto dell’ex Ajax, preferendolo a ogni altra alternativa. Il Napoli ha chiuso con l’Udinese sulla base di un prestito oneroso da 9 milioni con obbligo di riscatto a 26, più bonus: un affare da oltre 35 milioni di euro complessivi, con contratto quinquennale per il giocatore. L’idea è affiancarlo a Romelu Lukaku per una coppia tutta “Lu”: Lucca e Lukaku, due interpreti diversi, un destino comune.

C’è ancora un dettaglio da sistemare, riporta il Corriere dello Sport a firma di Fabio Mandarini: nella notte sono continuate le trattative legate alle commissioni, che avrebbero rallentato anche la definizione dell’altro acquisto già concluso, quello di Beukema dal Bologna. Il club ha prenotato due slot a Villa Stuart per le visite mediche già oggi, in modo da aggregare entrambi al gruppo in partenza per Dimaro.

Lucca, 24 anni, torinese di Moncalieri, è stato il primo italiano della storia a vestire la maglia dell’Ajax, nella stagione 2022-2023. Idolatrava Ibra, è appassionato di padel e tennis, è cresciuto con la disciplina e la cultura del lavoro che tanto piacciono a Conte. L’allenatore lo aveva già elogiato pubblicamente lo scorso anno, dopo Napoli-Udinese, e lo aveva incontrato a dicembre per ribadirgli di persona la stima. Nell’ultima stagione ha segnato 14 reti in 36 presenze tra campionato e Coppa Italia, guadagnandosi anche la Nazionale: debutto il 14 ottobre 2024 contro Israele in Nations League.

Intanto, sul fronte Osimhen, De Laurentiis continua le trattative in uscita. Sempre secondo Mandarini sul Corriere dello Sport, il presidente ha chiesto al Galatasaray non solo garanzie di pagamento, ma anche il 20% sulla futura rivendita del nigeriano, ottenendo però solo l’assenso sulla clausola di invendibilità in Italia per almeno tre anni. L’Al-Hilal resta una pista calda, ma per ora ancora silenziosa.

Napoli riparte da Lucca, scelto per presente e futuro. La responsabilità è tanta, ma anche le ambizioni.