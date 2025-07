Napoli, Bianchini nuovo direttore generale dell’area business: prima volta dal 2012

La SSC Napoli promuove l’ex chief revenue officer: guiderà marketing, commerciale, merchandising e innovazione stadio. Una figura chiave nella ‘New Era’ del club

Dopo tredici anni, il Napoli ritrova un direttore generale. Come riporta Il Mattino di Napoli, l’ultimo a ricoprire il ruolo fu Marco Fassone nel lontano 2012, ma oggi la società campione d’Italia ha scelto di rilanciare anche sul piano dirigenziale. E lo fa con una promozione interna: quella di Tommaso Bianchini, che da chief revenue officer diventa il nuovo Dg dell’area business del club azzurro.

Si tratta, sottolinea ancora Il Mattino, di un incarico strategico: Bianchini sarà ora responsabile delle aree marketing, commerciale, merchandising e stadium innovation, contribuendo a rafforzare il percorso di crescita e internazionalizzazione del brand SSC Napoli. Una svolta significativa che affianca le grandi operazioni di mercato – come l’arrivo del fuoriclasse Kevin De Bruyne – a una visione dirigenziale moderna e strutturata.

Bianchini: «Custodire la passione dei tifosi sarà la mia missione»

Nato in una famiglia di sportivi (il padre Valerio è stato una figura di riferimento del basket italiano e internazionale), Tommaso Bianchini è entrato a far parte dell’universo Napoli nel gennaio 2022 con un obiettivo chiaro: potenziare l’impatto mediatico del club a livello globale. Missione compiuta, come testimonia il claim «New Era», diventato il marchio della nuova identità visiva del Napoli post-terzo scudetto.

Nel suo primo messaggio da direttore generale – pubblicato su LinkedIn – Bianchini ha voluto parlare direttamente ai tifosi: «Il mio compito sarà custodire un tesoro prezioso: la passione di milioni di tifosi in tutto il mondo. Il mio impegno sarà totale per onorare al meglio questa responsabilità».

Immediati anche i ringraziamenti: «È per me un grande onore assumere il ruolo di direttore generale dell’area business della SSC Napoli. Ringrazio il Presidente Aurelio De Laurentiis e l’Amministratore Delegato Andrea Chiavelli per la fiducia, la mia famiglia per il sostegno costante e tutto il gruppo di lavoro che è cresciuto insieme a me in questi anni».

Il Napoli si rafforza anche fuori dal campo

Come sottolinea Il Mattino di Napoli, la crescita del club non passa solo dagli investimenti sul mercato e dalla costruzione della squadra affidata ad Antonio Conte, ma anche dal consolidamento dell’organigramma societario. In questo contesto si inserisce anche il lavoro di Valentina De Laurentiis, figlia del presidente, da tre anni alla guida del progetto di autoproduzione delle maglie, che ha rivoluzionato il merchandising azzurro.

Insieme a Bianchini, Valentina ha contribuito a costruire un’immagine del Napoli moderna e ambiziosa, perfettamente coerente con lo spirito di rinnovamento che anima il club. Il tutto all’insegna di una «New Era» che va ben oltre il rettangolo verde.