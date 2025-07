Napoli, è arrivato Noa Lang: visite a Villa Stuart e primo «Forza Napoli»

ROMA — Con una giacca di jeans e un sorriso disinvolto, Noa Lang ha fatto il suo ingresso a Villa Stuart. Poco dopo ne è uscito in canottiera bianca, con al collo un ciondolo con le foto dei suoi tre figli. Non si è sottratto all’affetto dei tifosi presenti, che gli hanno chiesto a gran voce una promessa precisa: «Segna alla Juventus». Come racconta Lorenzo Scalia sul Corriere dello Sport, è stato il terzo acquisto ufficiale dell’estate del Napoli, e non ha esitato a lanciare il suo primo messaggio al popolo azzurro con un liberatorio «Forza Napoli», poco prima di partire per la Campania.

L’esterno olandese, 26 anni, ha sostenuto le visite mediche a Roma nella mattinata di ieri e sarà oggi in campo a Castel Volturno. Dopo oltre tre ore di controlli, come riportato ancora da Scalia sul Corriere dello Sport, è ripartito in direzione Napoli, pronto a mettersi a disposizione di Antonio Conte nel ritiro di Dimaro. Il trasferimento dal Psv è stato perfezionato sulla base di 25 milioni di euro più 3 di bonus e una percentuale del 10% sulla futura rivendita.

Lang non è solo un calciatore: è anche una star musicale nei Paesi Bassi. Secondo quanto scrive ancora Lorenzo Scalia sul Corriere dello Sport, l’esterno è noto nella scena rap con lo pseudonimo “Noano”, sulla scia di altri colleghi come Kean (KMB), Leao (Way 45) e Gollini (Gollorius). Il suo singolo «7K op je feas» ha ottenuto il disco d’oro nel 2023, mentre «Damage», inciso insieme a Ronnie Flex nell’ottobre 2024, ha conquistato il disco di platino. Nel 2025 ha raggiunto oltre 25 milioni di stream con i brani «Waka» e «Matcha Coco», confermandosi artista trasversale anche lontano dal rettangolo verde.

Ma ora Lang è concentrato sul campo: ha rinunciato a una parte dello stipendio pur di vestire l’azzurro. Il contratto lo legherà al Napoli fino al 2030 e Conte punta su di lui come freccia offensiva sulla corsia sinistra, a piede invertito, come in passato faceva Mertens. L’inseguimento da parte del club partenopeo era iniziato lo scorso gennaio, in una trattativa che ha richiesto mesi di pazienza. Ieri, finalmente, la fumata bianca: firma, foto, sorrisi e prime promesse ai tifosi.