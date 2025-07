Napoli, De Bruyne inizia l’avventura: «The king is here», ma rifiuta il 10 di Maradona

NAPOLI — «The king is here», con tanto di emoji della corona. Così la Serie A ha celebrato l’arrivo di Kevin De Bruyne al Napoli, e il belga non ha tradito l’attesa: ieri ha varcato per la prima volta le porte del Training Center di Castel Volturno, dando ufficialmente inizio alla sua nuova avventura in maglia azzurra. Come raccontato da Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, la giornata è stata scandita da sorrisi, prove atletiche e un siparietto subito diventato virale: nello spogliatoio, l’ex Manchester City ha trovato il numero 10 sulla sua postazione. Sorpreso e imbarazzato, ha sorriso e subito detto: «No, no…», rifiutando qualsiasi paragone con Diego Armando Maradona. Poco dopo ha scoperto che si trattava soltanto di un numero provvisorio sull’abbigliamento da allenamento.

Nel resoconto pubblicato da Tarantino sul Corriere dello Sport, si evidenzia anche la curiosità del momento, subito trasformata in video e diffusa dai canali ufficiali del Napoli. Intanto cresce l’attesa per la presentazione della nuova maglia: l’appuntamento è fissato per oggi alle 19.26, un richiamo simbolico al 1926, anno di fondazione del club, e alla presenza dello scudetto sul petto.

Per De Bruyne, come sottolineato ancora da Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, è stato il classico “primo giorno di scuola”: visite mediche, test fisici, i primi tocchi al pallone e le prime corse con i nuovi compagni. Tra i presenti anche molti big: Anguissa, Di Lorenzo, Lukaku, Lobotka, Politano, McTominay, Raspadori, Simeone. Il gruppo si era già parzialmente radunato lunedì con Buongiorno, Mazzocchi e il giovane Marianucci. Oggi è atteso Antonio Conte, pronto a dirigere la sua prima seduta stagionale. Domani mattina, invece, è prevista la partenza per Dimaro, sede del primo ritiro estivo. Come di consueto, la squadra soggiornerà allo SportHotel Rosatti.

Il programma in Trentino prevede ritmi subito serrati, come spiega Tarantino sul Corriere dello Sport: doppie sedute quotidiane, con l’eccezione dei giorni delle due amichevoli, fissate per il 22 luglio contro l’Arezzo e il 26 contro il Catanzaro, entrambe alle ore 18. A quel punto, ci si sposterà a Castel di Sangro per il secondo ritiro dal 30 luglio al 14 agosto, dove sono previsti tre test internazionali: il 3 agosto contro il Brest, il 9 contro il Girona e il 14 contro l’Olympiacos, ultimo appuntamento prima del ritorno al Maradona.