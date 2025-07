Lucca e Beukema verso Napoli: visite in programma a Villa Stuart

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Lorenzo Lucca e Sam Beukema sono sempre più vicini al Napoli. Le due operazioni si stanno sviluppando in parallelo, con percorsi distinti ma destinati a convergere. L’accordo per l’attaccante dell’Udinese è stato definito, mentre per il difensore del Bologna – come scrive il quotidiano – è stato necessario un lavoro più lungo e articolato. Il direttore sportivo Manna ha accelerato la chiusura in tempi rapidi, ma restavano da sistemare alcuni dettagli.

Il Corriere dello Sport spiega che le visite mediche di entrambi i giocatori sono previste per domani a Villa Stuart, a Roma. Dopo una giornata fatta di opzionamenti, rinvii e attese, il Napoli ha riprogrammato tutto in modo da completare i passaggi formali entro il weekend. Se tutto andrà secondo i piani, Lucca e Beukema potranno poi raggiungere la squadra nel ritiro sulle Dolomiti.

Il quotidiano romano riporta anche nuovi contatti con il Bologna per Dan Ndoye, esterno classe 2000 che andrebbe a completare la batteria offensiva con Lang. La valutazione però è elevata: circa 45 milioni. In parallelo, il Corriere dello Sport fa il nome di Jack Grealish, in uscita dal Manchester City: suggestione al momento, ma il Napoli si è informato.

Capitolo Osimhen: come riferito dal Corriere dello Sport, il Galatasaray è molto attivo. Il club turco ha offerto 75 milioni garantiti in tre tranche (45+17,5+17,5) con percentuale sulla rivendita. De Laurentiis, tuttavia, non ha ancora sciolto le riserve. Le parti restano in contatto, ma la situazione è delicata e tutto resta aperto.