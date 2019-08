Due offerte dalla Francia per Ounas. L’arrivo di Lozano spinge l’algerino sul mercato. Le posizioni di Verdi e Hysaj restano in stand by.







Il Napoli è impegnato nel mercato in entrata per la trattativa Icardi, ma gli azzurri lavorano anche su quello in uscita, come spiega l’edizione odierna del corriere del Mezzogiorno . Quattro i possibili partenti: Ounas, Hysaj, Verdi e Tonelli.

OFFERTE PER OUNAS

Nel pomeriggio sbarca a Roma Hirving Lozano, il talento messicano domani terminerà le visite mediche a Villa Stuart, giovedì dovrebbe essere al centro sportivo di Castel Volturno.

L’arrivo di Lozano spinge Ounas fuori dal Napoli, l’algerino è vicino al ritorno in Ligue 1. Il Lille è sempre in vantaggio ma si è inserito anche il Nizza con una proposta di 3 milioni per il prestito e 22 per l’obbligo di riscatto.

VERDI E HYSAJ

La partenza di Verdi è, invece, in stand-by, il Napoli attende un eventuale altro rinforzo in attacco per liberare l’ex Bologna e resta vigile anche su James Rodriguez, seguendo l’evolversi dell’eventuale assalto del Real Madrid a Neymar o per altri rinforzi. Il Torino ha tempo di modificare la lista Uefa per la doppia sfida contro il Wolverhampton entro la serata di domani e, sapendo di non riuscire a prendere Verdi in tempo, legherà il buon esito della trattativa alla qualificazione ai gironi di Europa League.

Tra De Laurentiis e Cairo c’è un’intesa di massima ma il Toro non ha mai superato il muro dei 20 milioni come richiesto dal Napoli e considera eccessiva la percentuale del 50% sulla futura rivendita. Nel caso in cui il Torino poi rinunciasse a Verdi, c’è la Sampdoria in agguato, pronta anche a presentare un’offerta di 24 milioni di euro.

La Roma, con l'eventuale partenza di Santon, riflette tra Hysaj e Zappacosta che potrebbe partire anche in prestito con diritto di riscatto, sarà determinante la decisione di Lampard che lo considera un'alternativa ad Azpilicueta.







Il Napoli vuole cedere Hysaj a titolo definitivo o al massimo in prestito con obbligo di riscatto, la Roma prova a far abbassare le pretese a De Laurentiis rispetto alle cifre di cui si è parlato finora: 3 milioni per il prestito e 17 per il riscatto obbligatorio. In uscita c’è anche Tonelli, la Fiorentina ha intensificato i contatti.