Napoli, doppio infortunio contro la Spal: Garcia in ansia per Mario Rui e Lobotka

Nell’ultima amichevole pre-campionato il Napoli perde per infortunio Mario Rui e Lobotka. Le condizioni dei due giocatori preoccupano Garcia.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Il Napoli è in ansia per le condizioni di Mario Rui e Lobotka, usciti per infortunio nell’amichevole contro la Spal disputata in Trentino. I due giocatori si sono fermati a causa di problemi fisici nel corso del match terminato 1-1, ultimo test prima dell’inizio del campionato.

Mario Rui ha accusato un risentimento alla coscia destra ed è stato costretto a lasciare il campo al 35′ del primo tempo. Al suo posto è entrato Mathias Olivera. Anche Lobotka non ha terminato l’incontro: il centrocampista slovacco ha chiesto il cambio pochi minuti prima del 90′ per un fastidio muscolare.

Le condizioni dei due giocatori verranno valutate dallo staff medico del Napoli nei prossimi giorni. La speranza è che si tratti di infortuni non gravi, considerando che manca meno di un mese all’inizio del campionato. L’esordio della squadra di Spalletti è fissato per il 15 agosto in trasferta contro il Verona.

Per Mario Rui si parla di un risentimento alla coscia destra, mentre non sono ancora chiare le reali condizioni di Lobotka. Il Napoli è in apprensione e spera di recuperare i due giocatori per la prima giornata di Serie A. Le prossime ore saranno decisive per capire l’entità dei rispettivi infortuni.