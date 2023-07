Mercato Napoli, dalla Spagna arrivano i primi no: “Rifiutate offerte per due giocatori del Betis”

Il Napoli avrebbe fatto un’offerta per accaparrarsi due giovani trequartisti del Real Betis Siviglia, ma quest’ultima avrebbe rifiutato.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI – Il Napoli sta analizzando attentamente le opportunità che si presentano sul mercato sia in Italia che in Europa per trovare giocatori di spessore e far salire qualitativamente la rosa azzurra. Non mancano nomi interessanti sul taccuino della società partenopea, ma molti di essi sono giovani con grandi prospettive e prezzi di mercato non certamente bassi. I dirigenti del Napoli sono chiamati a trovare il giusto equilibrio nelle trattative per non esagerare con le richieste economiche.

Il Real Betis avrebbe respinto, a tal proposito, un’offerta del Napoli riguardante i due giovani trequartisti Rodri Sanchez e Dani Perez. I dettagli finanziari dell’offerta non sono stati divulgati, ma le cifre sono state ritenute chiaramente insufficienti. Il club spagnolo inoltre ha fatto sapere di considerare i due giocatori come parte fondamentale del proprio settore giovanile e, di conseguenza, non intende separarsene in alcun modo.