Lady Garcia ha una certezza sul Napoli: “Ci divertiremo”

Francesca Brienza, compagna di Rudi Garcia, parla dell’arrivo a Napoli e dell’entusiasmo in città dopo la vittoria dello scudetto.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. L’entusiasmo a Napoli è alle stelle dopo la vittoria dello scudetto e l’arrivo di Rudi Garcia in panchina. Ne è certa Francesca Brienza, compagna del tecnico francese, che ha già vissuto le prime emozioni all’ombra del Vesuvio. Intervistata da Kiss Kiss Napoli, lady Garcia ha raccontato le sue impressioni sulla città e si è detta entusiasta di poterla vivere ora da “cittadina” e non più solo come turista.

“Il mio rapporto con Napoli è sempre stato fantastico e sapere di avere la possibilità di vivermi Napoli non solo come ospite, ma farlo da cittadina sarà un grande piacere. Sarà bello scoprirla e soprattutto farlo con altri occhi”, le parole di Francesca Brienza.

La compagna di Garcia ha poi parlato dell’arrivo in città subito dopo i festeggiamenti per lo scudetto: “Finalmente il popolo ha gioito per una cosa così grande, ho avuto un bellissimo colpo d’occhio. Poi ho notato che c’è tanto turismo in città e sono stati fortunati quei turisti che avevano già prenotato la vacanza prima che il Napoli vincesse lo scudetto”.

Poche parole sulla prossima stagione, ma una certezza: “Ci divertiremo!”. Lady Garcia è sicura che sarà un anno memorabile per il Napoli di suo marito Rudi Garcia, determinato a stupire alla sua prima stagione sulla panchina azzurra. L’entusiasmo dei tifosi napoletani certamente non mancherà per spingere Insigne e compagni verso nuovi successi.