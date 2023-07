Varriale: “Napoli si rivela la vera Caporetto per gli ‘esperti’ di Calciomercato”

Il Napoli si rivela, da tempo ormai, la vera Caporetto per gli “esperti” di Calciomercato. Questo è quanto afferma Enrico Varriale.

Dopo tutte le voci che vedono per protagonista il club di De Laurentiis, il giornalista Enrico Varriale si è espresso su Twitter riguardo ai numerosi rumors che circolano: “Il Napoli si rivela la vera Caporetto per gli ‘esperti’ di Calciomercato. Intanto, in barba a tutte le narrazioni costruite su fughe dal club e folle rincorsa ai soldi arabi, Zielinski si riduce l’ingaggio per giocare da Campione d’Italia”.

L’opinione dell’esperto giornalista sembra suggerire che nonostante le voci e le aspettative di movimenti significativi nel mercato del Napoli, il centrocampista polacco Piotr Zielinski abbia scelto di restare fedele alla squadra partenopea, dimostrando un impegno verso la causa a discapito di un ingaggio più elevato altrove. Un segnale che potrebbe smentire le ipotesi di una vera e propria fuga dei talenti dalla squadra, mettendo in difficoltà coloro che si aspettavano una rivoluzione nel calciomercato del Napoli.