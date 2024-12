Napoli, emerge un dato preoccupante: tifosi senza parole

Gli azzurri perdono contro la Lazio e la vetta della classifica. Il settimo attacco della Serie A preoccupa Conte, Lukaku a secco da un mese.

Il Napoli perde la leadership della Serie A nella notte più buia al Maradona. Dopo l’eliminazione in Coppa Italia, gli azzurri cedono anche in campionato contro la Lazio, chiudendo una settimana da dimenticare.

La sconfitta contro la Lazio, arrivata con la rete di Isaksen nel finale, ha certificato il momento più difficile della gestione Conte, culminato con la perdita del primato e una crisi realizzativa sempre più evidente.

I numeri dipingono un quadro preoccupante per gli azzurri: con soli 21 gol realizzati in 15 partite, il Napoli si ritrova con il settimo attacco del campionato. Un dato impensabile per una squadra che guidava la classifica, superata ora da Atalanta, Inter, Fiorentina, Lazio, Juventus e Milan nella speciale classifica dei gol fatti.

Ancora più allarmante il rendimento nelle gare casalinghe: il Maradona, da fortino inespugnabile, si è trasformato in un tabù per gli attaccanti azzurri. Nelle ultime tre partite interne è arrivata una sola rete, firmata da Romelu Lukaku contro la Roma. Un lampo isolato tra i due match a secco contro Atalanta e Lazio.

Il bomber belga, chiamato a trascinare l’attacco partenopeo, sta attraversando il momento più difficile della sua stagione: un solo gol nell’ultimo mese, proprio quello contro i giallorossi, certifica il periodo no del centravanti di Conte.

La conseguenza immediata è stata la perdita del primato, mantenuto dalla sesta alla quindicesima giornata. L’Atalanta ha effettuato il sorpasso, ma a preoccupare sono anche Inter e Fiorentina che, con una partita in meno, vedono il secondo posto del Napoli a portata di sorpasso.

Sui social, la reazione dei tifosi azzurri non si è fatta attendere. I numeri dell’attacco, impensabili per una squadra che fino a ieri guidava la classifica, hanno lasciato i supporters partenopei letteralmente senza parole. In particolare, il dato delle ultime tre gare casalinghe ha scatenato la preoccupazione della piazza: un solo gol al Maradona, proprio nel tempio del gioco offensivo che ha caratterizzato gli ultimi anni di storia azzurra.