Napoli, Conte aveva previsto tutto: La profezia si è avverata

Gli azzurri perdono contro la Lazio e il primato in classifica dopo nove giornate. Il tecnico aveva anticipato il momento di difficoltà.

Le parole di Antonio Conte si sono rivelate profetiche. Il tecnico del Napoli aveva anticipato l’arrivo di un periodo complesso e, come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, i fatti gli hanno dato ragione con la doppia sconfitta contro la Lazio tra Coppa Italia e campionato.

“Un’enorme prova di maturità dei ragazzi furbi e sfrontati di Baroni”, scrive il quotidiano, evidenziando la prestazione degli ospiti culminata con la rete decisiva. “Ci pensa Isaksen nel finale, coronando un contropiede coast to coast e sfruttando l’unica, vera ingenuità – di Neres”.

La classifica ora vede l’Atalanta in vetta a 34 punti, con Fiorentina e Inter appaiate a quota 31 in attesa del recupero al Franchi. Gli azzurri, dopo nove giornate di leadership solitaria, scivolano al secondo posto a -2 dalla nuova capolista.

Come sottolinea il Corriere dello Sport: “Il tecnico diceva da tempo che le difficoltà sarebbero arrivate prima o poi e la profezia s’è avverata: undici cambi giovedì e undici ieri ma nessuna svolta nonostante l’all in di big. Con un solo tiro nello specchio in 90 minuti: al 3′, di McTominay. Bilancio settimanale: il Napoli ne ha perse due in fila con la Lazio ed è anche fuori dalla coppa”.