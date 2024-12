Conte: “Nessun problema in attacco. Ai miei calciatori ho detto una cosa”

Il tecnico azzurro dopo il ko con la Lazio assolve il reparto avanzato.

Antonio Conte ha analizzato in conferenza stampa la sconfitta del Napoli contro la Lazio di Marco Baroni.

Il tecnico azzurro ha tracciato la via: “Non è questione di dire che la chiave è l’attacco, lo facciamo in undici così come difendiamo in maniera totale. La partita conferma che quello per cui stiamo lavorando è la strada giusta, sono convinto perché vogliamo essere una squadra mai passiva, che aggredisce gli avversari, che cerca di avere il pallone”.

Sul gioco offensivo, Conte sottolinea: “Nell’ultimo terzo di campo potevamo fare molto meglio: ci stiamo lavorando tanto, l’ultimo terzo è quello che sposta gli equilibri con un dribbling, un cross, l’attacco alla porta ed il gesto del talento di qualità. Come Isaksen, che ha tirato fuori un gol di grande qualità. Inciampi ci sono stati, ce ne saranno in futuro, ma voglio vedere una continua crescita della squadra”.

Sulla prestazione offensiva e il coinvolgimento di Lukaku: “Serve coinvolgere quanto più i calciatori, siamo arrivati tante volte in area e deve esserci grande applicazione, che c’è. Dobbiamo cercare di lavorare sulla qualità del cross, nella cattiveria dell’attacco alla porta. Tanti palloni li ha presi la Lazio oppure ci siamo arrivati tardi. Non è questione di un singolo, attacchiamo con i centrocampisti, con gli esterni, con i terzini: portiamo tanti giocatori in avanti”.

I numeri offensivi sono un punto chiave: “Raggiungere la solidità con la linea dei difensori a centrocampo significa che si sta facendo un grande lavoro con i ragazzi. I dati sono inconfutabili, i numeri sono freddi e dicono che a livello realizzativo per il tempo che stiamo nell’ultimo terzo di campo realizziamo poco. I ragazzi quando attaccano l’area devono farlo sapendo che possono segnare, non devono accontentarsi. Dobbiamo essere cattivi, ci sono margini di miglioramento importanti”.

Sulle due sconfitte contro la Lazio, il tecnico conclude: “Sarebbero campanelli d’allarme se non vedessi risposte, ma le ho sempre viste anche giovedì in Coppa Italia: a vedere i dati, è stata una partita equilibrata. Ai ragazzi ho detto che la strada è questa, con questo coraggio e voglia e determinazione cresceremo, sapendo che stiamo facendo un percorso dove ci sono inciampi. L’importante è che ci sia una base che ti dà fiducia perché è la strada da percorrere”.