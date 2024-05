Napoli, Conte vuole Cambiaghi dell’Atalanta. Piace anche a Manna

Il Napoli studia il mercato in attesa di Conte. Manna punta Cambiaghi dell’Atalanta, seguendo le direttive del nuovo tecnico.

Mentre l’arrivo di Antonio Conte sulla panchina del Napoli è ormai questione di giorni, il club partenopeo sta già lavorando per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, il neodirettore sportivo Giovanni Manna sta seguendo le direttive del nuovo tecnico, puntando su giovani prospetti come Nicolò Cambiaghi dell’Atalanta.

Conte Non Vuole Rivoluzioni, ma Giovani di Talento

Nonostante l’avvicendamento in panchina, Conte non avrebbe intenzione di rivoluzionare completamente la rosa del Napoli. Il tecnico salentino avrebbe chiesto la conferma di alcuni elementi chiave come Giovanni Di Lorenzo e Khvicha Kvaratskhelia. Tuttavia, Conte avrebbe anche dato indicazioni precise per integrare la squadra con giovani di prospettiva.

Cambiaghi nel Mirino di Manna

Tra i profili seguiti dal ds Manna, spicca quello di Nicolò Cambiaghi, attaccante classe 2000 di proprietà dell’Atalanta ma in prestito all’Empoli nell’ultima stagione. Nonostante la giovane età, Cambiaghi avrebbe convinto Manna con le sue prestazioni, candidandosi come un potenziale rinforzo per gli esterni offensivi del Napoli.

Un Mercato Mirato sulle Indicazioni di Conte

L’interesse per Cambiaghi rappresenta un chiaro segnale dell’approccio che il Napoli intende adottare sul mercato. Seguendo le direttive di Conte, il club partenopeo sembra intenzionato a puntare su giovani talenti di prospettiva, in grado di integrarsi gradualmente nella rosa e crescere sotto la guida del nuovo tecnico.

Questa strategia potrebbe rivelarsi vincente, consentendo al Napoli di mantenere una base solida di giocatori esperti e, allo stesso tempo, iniettare linfa fresca con l’innesto di elementi promettenti come Cambiaghi.

In conclusione, mentre l’attesa per l’ufficialità di Conte prosegue, il Napoli sta già lavorando per rinforzare la squadra secondo le indicazioni del nuovo allenatore. L’interesse per Cambiaghi potrebbe essere solo il primo passo di un mercato mirato a costruire un mix equilibrato di esperienza e gioventù.