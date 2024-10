Conte in conferenza: “Fatto un secondo tempo di gran personalità, il pareggio poteva ammazzarci. Rigore Kvara? Altra situazione clamorosa dove il VAR doveva intervenire”

L’allenatore del Napoli Antonio Conte è intervenuto nella consueta conferenza stampa post partita, elogiando la prestazione dei suoi.

Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha parlato con entusiasmo durante la conferenza stampa post-partita, dopo la vittoria per 3-1 contro il Como allo Stadio Diego Armando Maradona. Un match caratterizzato da alti e bassi, ma che ha visto i partenopei rispondere con grande personalità.

Conte ha esordito sottolineando l’importanza di un avvio forte: “Siamo partiti veramente bene, segnando praticamente subito. Questo gol, sebbene ci abbia dato slancio, ci ha anche portato a gestire un po’ troppo i ritmi. Nel primo tempo abbiamo concesso alcune occasioni pericolose al Como e avremmo dovuto fare meglio”.

Strategia e risposta di squadra nel secondo tempo

Durante l’intervallo, Conte ha apportato alcune modifiche tattiche per contrastare la superiorità degli avversari a centrocampo.

“Noi siccome ci alleniamo tanto per giocare a ritmi intensi, nel 1t abbiamo concesso tre tiri pericolosi fuori dall’area. E sicuramente potevamo fare meglio. Nell’intervallo abbiamo anche cambiato qualcosina a livello tattico perché creavano troppa superiorità tra i nostri centrocampisti, e siamo riusciti poi a gestire la palla in maniera giusta e vincere la partita in maniera meritata, contro un’ottima squadra. Ve l’avevo detto anche in conferenza, forse è la squadra che stava meglio di tutte. Quello che ho detto ai ragazzi è che è stato fatto un secondo tempo veramente importante a livello caratteriale, di personalità, a livello tattico. Sono stati molto bravi, mi è piaciuto. Abbiamo v into piu duelli siamo andato piu allo scontro tra primo esecondo tempo il como ne aveva vinti 22 e noi 8 questo mi fa piacere perché nelle difficoltà… Prendi gol a fine primo tempo poteva ammazzarci, invece c’è sytata una grande risposta e significa che i ragazzi stanno crescendo, a livello di personalità, di credo”.