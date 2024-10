Lukaku continua a strappare riconoscimenti: terzo ‘Player of the Match’ in sei presenze

Con un gol e due assist nel successo contro il Como, il belga Romelu Lukaku si conferma protagonista assoluto della stagione di Serie A.

Romelu Lukaku continua a incantare i tifosi del Napoli. Nel match di oggi, vinto per 3-1 contro il Como, il belga ha siglato un gol e fornito due assist, contribuendo in modo decisivo al successo degli azzurri. Un’ottima performance che gli è valsa il riconoscimento di ‘Panini Player of the Match’, il terzo in sole sei presenze in questa stagione di Serie A.

Un’Inizio Strepitoso

Dopo il trasferimento al Napoli, Lukaku ha dimostrato di essere subito a suo agio. Con un totale di tre premi come miglior giocatore, ha già segnato il suo nome tra i protagonisti del campionato. Prima di ieri, Big Rom aveva ricevuto il premio anche nelle partite contro Parma e Cagliari, rendendolo uno degli attaccanti più temuti della lega.

Il contributo di Lukaku non si limita solo ai gol e agli assist. La sua presenza in campo ha aumentato la qualità del gioco offensivo del Napoli, rendendo la squadra più dinamica e pericolosa. Gli allenatori avversari iniziano a notare la sua influenza, e le difese si preparano a un compito arduo nel tentativo di fermarlo.

Anche la passione dei tifosi napoletani per Lukaku è palpabile. Dopo ogni partita, i social media si riempiono di elogi e supporto per l’attaccante, dimostrando quanto il pubblico si sia affezionato a lui. La sua capacità di integrarsi nel gruppo e la sua dedizione sul campo hanno conquistato anche i cuori dei più scettici.