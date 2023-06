Napoli, Carnevale: “Kvaratskhelia sarà il metro di paragone”

Andrea Carnevale, ex attaccante del Napoli, ha parlato del giovane talento georgiano Kvaratskhelia come un “predestinato”.

CALCIO NAPOLI -Andrea Carnevale, ex centravanti del Napoli che ha calcato i campi insieme a Maradona negli anni ’80, oggi è un acclamato talent scout per l’Udinese. Con uno sguardo esperto, Carnevale ha recentemente puntato i riflettori su un promettente talento georgiano: Kvaratskhelia.

Carnevale Svela l’Unicità di Kvaratskhelia

Alla domanda su cosa l’abbia colpito in Kvaratskhelia, Carnevale ha esaltato non solo le sue straordinarie abilità tecniche, ma anche una personalità eccezionale. “Un ragazzo che a ventuno anni arriva in Italia e si impone con quella naturalezza ha innanzitutto una personalità fuori dal comune”, afferma.

Kvaratskhelia: una Strella in Ascesa

Kvaratskhelia ha impressionato fin dalla sua prima apparizione in campo, mostrando una maturità e un’autorevolezza inusuali per la sua età. Carnevale sottolinea che Kvaratskhelia è stato uno dei protagonisti indiscutibili nella recente vittoria dello scudetto del Napoli.

Dribbling Seducente e Un Attaccante da Sogno

Kvaratskhelia non ha paura dell’uno contro uno, anzi, lo cerca con entusiasmo. Carnevale lo vede come un giocatore che si è sviluppato rapidamente, superando pregiudizi e luoghi comuni. Elogia la sua crescita fisica e la sua classe innata, prevedendo che un giorno sarà Kvaratskhelia a diventare un punto di riferimento.

Radiografia di Kvaratskhelia: Sguardo da Ex Attaccante

Carnevale approfondisce la radiografia di Kvaratskhelia, elogiando il suo allungo devastante, la sua solida forza sulle gambe e la sua innata capacità di trovare la porta. Ricorda il gol che Kvaratskhelia ha segnato contro l’Atalanta, una perfetta sintesi delle sue abilità.

Applausi e Premi Meritati, ma Ancora Spazio per Migliorare

Carnevale conclude affermando che Kvaratskhelia merita appieno gli applausi e i premi che ha ricevuto finora, ma sottolinea che il giovane calciatore, nato nel 2001, ha ancora ampio margine di miglioramento. Con la sua tenacia e la sua fame, Kvaratskhelia è un talento emergente destinato a brillare.

