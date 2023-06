Italia Under 20: Ambrosino superstar, la Fifa lo esalta. Il video diventa virale

Mondiali Under 20: la Fifa esalta Giuseppe Ambrosino attaccante dell’Italia e di proprietà del Napoli.

Il Napoli non ha mai voluto perdere il controllo su Ambrosino. L’attaccante di Procida quando era in Primavera e indossava la maglia azzurra ha segnato caterve di gol, meritandosi anche il premio di miglior attaccante della sua categoria.

De Laurentiis ci ha sempre creduto e gli ha fatto firmare anche un contratto da professionista. Poi per lui si è deciso un’esperienza in Serie B prima con Como e poi con il Cittadella. Poco proficue dal punto di vista di minutaggio e gol, ma sicuramente esperienze formative.

Mondiali Under 20: Ambrosino dell’Italia esaltato dalla Fifa

Ambrosino resta un punto di riferimento per la Nazionale Under 20 che sta giocando i Mondiali in Argentina. Bellissimo l’assist con cui Ambrosino ha mandato in rete Baldanzi durante Italia-Inghilterra, che ha permesso agli azzurrini di accedere al turno successivo della competizione e di giocare contro la Colombia.

Il video dell’assist di Ambrosino è celebrato anche dalla Fifa, che lo ha pubblicato sulle varie piattaforme. Un video che è stato visto oltre 2 milioni di volte solo su Tik Tok, facendo migliaia di commenti e condivisioni. Un gesto davvero bellissimo quello del giocatore di proprietà del Napoli, su cui ci sono grandi aspettative.