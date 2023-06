Ma quale Osimhen: dall’Inghilterra sicuri: il vero obiettivo del Manchester United è un altro

Il Manchester United ha messo gli occhi su Rasmus Hojlund, attaccante dell’Atalanta che piace anche al Napoli in caso di addio di Victor Osimhen.

Sarà un’estate molto calda dal punto di vista del calciomercato. Ci sono tanti attaccanti che possono cambiare casacca e questo significa un giro di denaro davvero molto elevato.

Tra i top club a cercare un nuovo attaccante c’è il Manchester United, che aveva messo nel mirino anche Victor Osimhen.

Ma c’è un problema, perché Aurelio De Laurentiis chiede veramente tantissimo per vendere l’attaccante nigeriano. Tanto che pure il Bayern Monaco si è tirato fuori dalla corsa per Osimhen. Si parla di almeno 150 milioni per acquistare l’ex Lille.

Hojlund: lo vuole il Manchester United

Intanto i tabloid inglesi fanno sapere che i Reds hanno cambiato obiettivo. Secondo quanto riferisce il The Sun il Manchester United vuole Hojlund dell’Atalanta.

Il 20enne attaccante danese ha segnato 9 gol in questa stagione, ma è visto come uno degli attaccanti emergenti più forti in Europa. Tanto che pure il Napoli sta seguendo con interesse Hojlund, giocatore che potrebbe prendere il posto di Osimhen, qualora qualche club dovesse portarlo via. Ma al momento il Manchester United non sembra in grado di poter impensierire il Napoli.