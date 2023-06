Italia Under 20: Assist fenomenale di Ambrosino, esterno per Baldanzi – VIDEO

L’Italia Under 20 batte l’Inghilterra Under 20 e supera il turno degli ottavi di finale: ai quarti giocherà contro la Colombia.

Giuseppe Ambrosino è sempre più protagonista dell’Italia Under 20 che sta disputando i Mondiali di categoria in Argentina. La nuova Italia promette molto bene, con elementi di spicco come Baldanzi, Ambrosino e Casadei ad esempio.

Ambrosino è l’attaccante di proprietà del Napoli, mandato a farsi le ossa in Serie B prima al Como e poi al Cittadella, senza però trovare particolare fortuna. Ma il ragazzo di Procida ha 19 anni e tutta la possibilità di dimostrare il suo valore.

Ambrosino che assist durante Italia-Inghilterra ai Mondiali Under 20

Nella serata di ieri l’Italia ha battuto l’Inghilterra con il risultato di 2-1 grazie ai gol di Baldanzi e di Casadei, quest’ultimo ha segnato un rigore decisivo al minuto 87.

Sul primo gol di Baldanzi arrivato all’ottavo minuto è stato decisivo l’assist di Ambrosino. L’attaccante del Napoli ha eseguito un passaggio di esterno destro con il contagiri per il compagno di squadra, di proprietà dell’Empoli. Davvero un assist perfetto quello di Ambrosino durante Italia-Inghilterra Under 20, che dà la misura delle capacità tecniche di questo giocatore, su cui crede molto la SSCN di Aurelio De Laurentiis.

Ambrosino è già un giocatore del Napoli, mentre Baldanzi è uno di quelli tenuti d’occhio proprio dallo staff tecnico partenopeo. Il giocatore dell’Empoli ha un grande futuro davanti a se ed Aurelio De Laurentiis ha dimostrato di credere molto nei giovani, ecco perché tiene ancora in grande considerazione Pafundi dell’Udinese, che pure fa parte della spedizione in Argentina.