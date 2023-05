Mondiali Under 20 – Ambrosino super gol con l’Italia: palla in buca d’angolo – VIDEO

Mondiali Under 20 in Argentina – L’Italia supera la fase a gironi, nella vittoria contro la Repubblica Dominicana segna anche Giuseppe Ambrosino.

L’attaccante del Napoli era partito dalla panchina durante la prima sfida con il Brasile (vittoria dell’Italia ndr), solo perché era stato liberato tardi dal Cittadella ancora impegnato in partite ufficiali. Poi Ambrosino si è preso il posto da titolare già dal match successivo contro la Nigeria.

Nella sconfitta con la squadra africana Ambrosino non era riuscito a trovare la via del gol.

Ma l’attaccante del Napoli si è rifatto poi nella sfida tra Italia e Repubblica Dominicana terminata 3-0. Risultato fondamentale, anche in termini di reti segnate, perché proprio grazie alla differenza reti l’Italia passa da seconda da girone. Nel Gruppo D del Mondiale Under 20 ci sono tre squadre a sei punti, ma passa il Brasile al primo posto grazie ad una migliore differenza reti, poi l’Italia ed al terzo posto finisce la Nigeria.

Italia Under 20: gol di Ambrosino

Bellissima la rete segnata da Ambrosino durante Italia-Repubblica Dominicana. L’attaccante del Napoli ha calciato con il destro di prima intenzione, trovando una traiettoria precisa che non ha lasciato nessuno scampo al portiere avversario.

Va ricordato che il Napoli punta molto su Ambrosino, giocatore prestato prima al Como e poi al Cittadella in Serie B, ma senza grande fortuna. Ambrosino ha segnato solo 2 gol in questa stagione, ma ha 19 anni e quindi tutto il tempo per crescere. La società di De Laurentiis ne continua a mantenere il controllo, anche perché il ragazzo di Procida dimostra di avere grandi qualità.