Un napoletano tra gli ultras del Siviglia a tifare contro la Roma: “Guardate dove sono” – VIDEO

Finale di Europa League, arriva la sconfitta per la Roma di Mourinho, a vincere è il Siviglia dopo i calci di rigore.

L’Italia perde la sua prima finale delle tre che disputerà in Europa. La federazione italiana è riuscita a portare tre squadre in tutte e tre le finali europee, sicuramente un ottimo risultato a livello di movimento italiano, che viene definito in decadenza, ma con la forza delle idee si sta rialzando.

La Roma, però, non è riuscita a vincere la sua finale nonostante sia passata in vantaggio con un gol di Dybala, poi recuperato dall’autorete di Mancini.

Dopo la sconfitta della Roma, sono partiti molti sfottò sul web, soprattutto indirizzati a Mourinho. L’allenatore portoghese è stato ‘bersaglio’ anche dei tifosi del Napoli, che ricordano ancora quella foto scattata negli spogliatoi del Napoli dopo la sconfitta contro la squadra di Spalletti.

Sui social, invece, è apparso un video di un tifoso del Napoli che con la maglia azzurra è andato a tifare Siviglia nel settore caldo degli spagnoli.