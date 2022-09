Napoli che colpo per le giovanili: Grava prende Noah Zula

Il Napoli piazza un colpo per le giovanili, Gianluca Grava prende Noah Zula Mutanda Kasongo ex Schalke 04. Il club azzurro è sempre molto attento a piazzare colpi in prospettiva e negli ultimi si sta interessando sempre di più alle stelline del calcio europeo. Noah Zula è un centrocampista difensivo di nazionalità tedesca che aveva un grande seguito anche un Bundesliga, ma il Napoli ha affondato il colpo e secondo quanto riporta ‘Giovanili Napoli’ ha chiuso l’affare.

Napoli: Chi è Noah Zula

Il giocatore era già in prova con la Primavera di Frustalupi ed il tecnico ha dato il via libero per inserirlo all’interno del gruppo. Ma chi è Noah Zula? Il centrocampista è nato in Germania a Duderstadt il 21 giugno del 2005 ed ha 17 anni. Il suo ruolo è quello di centrocampista con doti difensive molto importanti, che gli permettono anche di ricoprire il ruolo di centrale di difesa, ma qualche volta ha agito anche sugli esterni sempre sulla linea difensiva. Gianluca Grava direttore delle giovanili del Napoli ha preso Noah Zula da svincolato dopo che si era liberato dal contratto con lo Schalke 04. Il giocatore ha giocato a lungo nei vari settori giovanili del club tedesco fino ad arrivare all’Under 18.

Il nuovo giocatore del Napoli Noah Zula vanta anche 17 presenze nello scorso campionato di Bundesliga Under 17.