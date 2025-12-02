Napoli-Cagliari, turnover e giovani per Conte
Nel suo approfondimento pubblicato sul Corriere dello Sport, Fabio Mandarini spiega come il Napoli sia tornato subito al lavoro dopo la vittoria di Roma, preparando in tempi strettissimi la sfida di Coppa Italia contro il Cagliari. Una gara secca, come sottolinea Mandarini sul Corriere dello Sport, che mette in palio i quarti di finale e che vedrà un Maradona da circa quarantamila spettatori, grazie alla politica dei prezzi accessibili e al posto garantito per gli abbonati.
Fabio Mandarini evidenzia sul Corriere dello Sport che Conte stavolta procederà con un turnover ampio ma non totale, a causa dell’emergenza infortuni: Anguissa, De Bruyne, Gilmour, Gutierrez, Lukaku e Meret resteranno fuori, così come Marianucci, squalificato. Da qui l’obbligo di riproporre almeno due difensori reduci dalla gara dell’Olimpico, con Juan Jesus certo del posto e la rotazione tra Rrahmani, Buongiorno, Di Lorenzo e Olivera dettata dalle condizioni fisiche.
Sul fronte esterni, come racconta ancora Fabio Mandarini sulle pagine del Corriere dello Sport, a destra è pronto Mazzocchi per il suo primo impiego da titolare stagionale, mentre a sinistra Conte valuta il rientro dal 1’ di Spinazzola, recuperato dopo il problema agli adduttori e già tornato tra i convocati a Roma.
La grande novità potrebbe arrivare a centrocampo: Mandarini segnala sul Corriere dello Sport la candidatura di Elmas e del classe 2002 Vergara, cresciuto nel vivaio e protagonista di due mini apparizioni tra campionato e Champions. Una scelta quasi obbligata, considerando che McTominay e Lobotka non riposano da sei e cinque partite, oltre agli impegni con le rispettive nazionali. Gli infortuni di Anguissa, De Bruyne e Gilmour costringeranno i titolari a stringere i denti fino a gennaio.
In attacco, spazio a Lucca al centro del tridente, con Politano — escluso dall’undici iniziale nelle ultime tre gare — e Ambrosino, altro prodotto del vivaio, che attende una chance dopo 31 minuti complessivi in campionato.