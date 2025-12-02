2 Dicembre 2025

Napoli-Cagliari, turnover e giovani per Conte

redazione 2 Dicembre 2025
Napoli-Cagliari, turnover e giovani per Conte

lucca-lapresse-napolipiu

Nel suo approfondimento pubblicato sul Corriere dello Sport, Fabio Mandarini spiega come il Napoli sia tornato subito al lavoro dopo la vittoria di Roma, preparando in tempi strettissimi la sfida di Coppa Italia contro il Cagliari. Una gara secca, come sottolinea Mandarini sul Corriere dello Sport, che mette in palio i quarti di finale e che vedrà un Maradona da circa quarantamila spettatori, grazie alla politica dei prezzi accessibili e al posto garantito per gli abbonati.

Fabio Mandarini evidenzia sul Corriere dello Sport che Conte stavolta procederà con un turnover ampio ma non totale, a causa dell’emergenza infortuni: Anguissa, De Bruyne, Gilmour, Gutierrez, Lukaku e Meret resteranno fuori, così come Marianucci, squalificato. Da qui l’obbligo di riproporre almeno due difensori reduci dalla gara dell’Olimpico, con Juan Jesus certo del posto e la rotazione tra Rrahmani, Buongiorno, Di Lorenzo e Olivera dettata dalle condizioni fisiche.

Sul fronte esterni, come racconta ancora Fabio Mandarini sulle pagine del Corriere dello Sport, a destra è pronto Mazzocchi per il suo primo impiego da titolare stagionale, mentre a sinistra Conte valuta il rientro dal 1’ di Spinazzola, recuperato dopo il problema agli adduttori e già tornato tra i convocati a Roma.

La grande novità potrebbe arrivare a centrocampo: Mandarini segnala sul Corriere dello Sport la candidatura di Elmas e del classe 2002 Vergara, cresciuto nel vivaio e protagonista di due mini apparizioni tra campionato e Champions. Una scelta quasi obbligata, considerando che McTominay e Lobotka non riposano da sei e cinque partite, oltre agli impegni con le rispettive nazionali. Gli infortuni di Anguissa, De Bruyne e Gilmour costringeranno i titolari a stringere i denti fino a gennaio.

In attacco, spazio a Lucca al centro del tridente, con Politano — escluso dall’undici iniziale nelle ultime tre gare — e Ambrosino, altro prodotto del vivaio, che attende una chance dopo 31 minuti complessivi in campionato.

Altro

Aurelio De Laurentis (LaPresse) Napolipiu

Napoli protagonista al Gran Galà Aic come miglior club. E Conte tecnico top

redazione 2 Dicembre 2025
neres

Gazzetta dello Sport: “Napoli feroce”

redazione 1 Dicembre 2025
neeres

Corriere dello Sport: “Neres mette le ali”

redazione 1 Dicembre 2025
Neres - fonte LaPresse - Napolipiu

Roma-Napoli, probabili formazioni: Dybala guida i giallorossi. Conte conferma l’undici tipo

redazione 30 Novembre 2025
Screenshot 2025-11-30 093455

Corriere dello Sport : “In pressing sullo scudetto. Roma-Napoli da record”

redazione 30 Novembre 2025
Milan-Napoli, Conte ritrova Spinazzola: Lobotka ancora ai box

Napoli, riflessioni di Conte verso l’Olimpico: rientri, emergenze e un dicembre di fuoco

redazione 28 Novembre 2025

Ultimissime

lucca-lapresse-napolipiu

Napoli-Cagliari, turnover e giovani per Conte

redazione 2 Dicembre 2025
Aurelio De Laurentis (LaPresse) Napolipiu

Napoli protagonista al Gran Galà Aic come miglior club. E Conte tecnico top

redazione 2 Dicembre 2025
Conte

Napoli, la rivoluzione di Conte: da “fine ciclo” a rinascita totale

redazione 2 Dicembre 2025
Hojlund (1)

Højlund vicino al primo bonus: l’assist a Neres lo avvicina al premio da 150 mila euro

redazione 1 Dicembre 2025
Manna-lapresse-napolipiu.com

Napoli, nuova emergenza a centrocampo: Gilmour operato. Il Mattino: «Servono rinforzi subito, ma budget e liste limitano Manna»

redazione 1 Dicembre 2025