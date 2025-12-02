Napoli protagonista al Gran Galà Aic come miglior club. E Conte tecnico top
Nel suo servizio pubblicato sul Corriere dello Sport, Antonello Gioia racconta una serata densa di emozioni per il Napoli al Gran Galà del Calcio 2025: la squadra campione d’Italia ha ottenuto il premio come miglior società e ha festeggiato il riconoscimento ad Antonio Conte come miglior allenatore della stagione 2024-25. Come riporta Antonello Gioia sul Corriere dello Sport, la delegazione azzurra è giunta a Milano dopo un atterraggio d’emergenza a Linate che aveva generato apprensione, ma non ha offuscato la celebrazione di un anno straordinario.
A guidare la rappresentanza del club c’era Aurelio De Laurentiis, protagonista di dichiarazioni forti e ottimistiche. Secondo quanto riferito da Antonello Gioia sul Corriere dello Sport, il presidente ha espresso piena fiducia nella squadra attuale: «Io sono convinto che siamo più forti dell’anno scorso. I giocatori nuovi vanno fatti affezionare alla nuova maglia e questi ultimi incidenti hanno permesso ai nuovi di mostrare le loro capacità». De Laurentiis ha insistito anche sulla prospettiva futura: «Continueremo a fare un grande campionato».
Il presidente ha poi affrontato temi strutturali del movimento calcistico italiano, criticando sistema, calendari e dinamiche decisionali. Antonello Gioia, nel suo approfondimento sul Corriere dello Sport, mette in evidenza il duro attacco alle istituzioni: «Il calcio è vecchio, anzi stravecchio», ha affermato De Laurentiis, contestando retrocessioni, numero di squadre e scarsa lungimiranza. Il dirigente ha citato il modello NBA come riferimento per sostenibilità e crescita: «Bisognerebbe fare sul serio gli stati generali del calcio».
Sul piano tecnico, la linea di Antonio Conte rimane concentrata sulla competizione. Come racconta ancora Antonello Gioia sul Corriere dello Sport, il tecnico ha ribadito la complessità della lotta scudetto: «Sarà un campionato molto combattuto: siamo tutti lì nel giro di pochi punti». L’obiettivo resta chiaro: «Difendere lo scudetto nel miglior modo possibile».
La serata milanese si è chiusa con l’emozione di Scott McTominay, premiato come miglior calciatore del campionato precedente. Sul palco, il centrocampista ha espresso gratitudine e orgoglio: «È incredibile essere qui e vincere questo premio. Napoli per me è speciale». Le sue parole, riportate da Antonello Gioia sul Corriere dello Sport, confermano il legame forte tra il giocatore e l’ambiente azzurro.